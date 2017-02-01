«Стамбул ББСК» одержал первую победу в Лиге чемпионов, одолев «Нолико»
Турецкий «Стамбул ББСК» в четвёртом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов на своей площадке переиграл бельгийский «Нолико» со счётом 3:1.
Подопечные Хакана Озкана одержали первую победу в четырёх встречах, а бельгийский коллектив потерпел третье поражение.
В следующем туре «Стамбул ББСК» сыграет в гостях с московским «Динамо», а «Нолико» на выезде встретится с польским клубом «ЗАКСА».
Мужчины. Лига чемпионов
Группа А. 4-й тур
«Стамбул ББСК» (Турция) — «Нолико» (Бельгия) — 3:1 (25:19, 19:25, 25:22, 25:18).
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