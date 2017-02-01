«Стамбул ББСК» одержал первую победу в Лиге чемпионов, одолев «Нолико»

Транш в 70 миллионов рублей не поможет погасить долги по зарплате перед игроками и персоналом краснодарского волейбольного клуба «Динамо», эти средства, скорее всего, пойдут на погашение других долгов, заявил агентству «Р-Спорт» экс-игрок клуба Иван Комаров.