Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28631400/
1 февраля 2017, 20:40 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Стамбул ББСК» одержал первую победу в Лиге чемпионов, одолев «Нолико»

Турецкий «Стамбул ББСК» в четвёртом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов на своей площадке переиграл бельгийский «Нолико» со счётом 3:1.

Подопечные Хакана Озкана одержали первую победу в четырёх встречах, а бельгийский коллектив потерпел третье поражение.

В следующем туре «Стамбул ББСК» сыграет в гостях с московским «Динамо», а «Нолико» на выезде встретится с польским клубом «ЗАКСА».

Мужчины. Лига чемпионов
Группа А. 4-й тур

«Стамбул ББСК» (Турция) — «Нолико» (Бельгия) — 3:1 (25:19, 19:25, 25:22, 25:18).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Комаров: Транш в 70 миллионов рублей не поможет игрокам ВК «Динамо» (Краснодар)

Транш в 70 миллионов рублей не поможет погасить долги по зарплате перед игроками и персоналом краснодарского волейбольного клуба «Динамо», эти средства, скорее всего, пойдут на погашение других долгов, заявил агентству «Р-Спорт» экс-игрок клуба Иван Комаров.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России