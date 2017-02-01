Комаров: Транш в 70 миллионов рублей не поможет игрокам ВК «Динамо» (Краснодар)

Во вторник вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко встретился с игроками, тренерским штабом и руководством мужской и женской команд краснодарского «Динамо» по поводу семимесячной задолженности по зарплате. Алексеенко во время встречи заявил, что к 10 февраля компания «Черномортранснефть» переведет транш в размере 70 миллионов рублей, а компания «Роснефть» в среду сообщит сроки выплаты средств. В среду «Р-Спорт» стало известно, что Комаров расторг контракт с «Динамо» и продолжит карьеру в Турции.

«Ситуация в клубе до сих пор непонятная. Нам говорили, что средства “Роснефть” перевела клубу. А в итоге выяснилось, что нет никаких средств, — сказал Комаров по телефону. — Говорят, что надо ждать как минимум до 10 февраля. Но транш в 70 миллионов рублей от другой компании, по сути, не покроет долги перед игроками и персоналом. Он же пойдет на погашение долгов по аренде зала и текущим расходам».

«Немного ситуацию клуба улучшит, но не ситуацию с долгами по зарплате. Гарантий по основному траншу никаких нет. А трансферное окно до 15 февраля. Игрокам по-прежнему непонятно, успеют ли до этого времени погасить долги или нет», — добавил собеседник агентства.

Волейболисты краснодарского клуба 28 января бойкотировали матч чемпионата России с красноярским «Енисеем», чтобы привлечь внимание к финансовым проблемам. Затем 29 января уже волейболистки кубанского клуба не вышли на игру с казанским «Динамо». По словам Алексеенко, задолженность краснодарского «Динамо» только по зарплате составляет 275 миллионов рублей.