Комаров: Транш в 70 миллионов рублей не поможет игрокам ВК «Динамо» (Краснодар)
Транш в 70 миллионов рублей не поможет погасить долги по зарплате перед игроками и персоналом краснодарского волейбольного клуба «Динамо», эти средства, скорее всего, пойдут на погашение других долгов, заявил агентству «Р-Спорт»
экс-игрок клуба Иван Комаров.
Во вторник
«Ситуация в клубе до сих пор непонятная. Нам говорили, что средства “Роснефть” перевела клубу. А в итоге выяснилось, что нет никаких средств, — сказал Комаров по телефону. — Говорят, что надо ждать как минимум до 10 февраля. Но транш в 70 миллионов рублей от другой компании, по сути, не покроет долги перед игроками и персоналом. Он же пойдет на погашение долгов по аренде зала и текущим расходам».
«Немного ситуацию клуба улучшит, но не ситуацию с долгами по зарплате. Гарантий по основному траншу никаких нет. А трансферное окно до 15 февраля. Игрокам
Волейболисты краснодарского клуба 28 января бойкотировали матч чемпионата России с красноярским «Енисеем», чтобы привлечь внимание к финансовым проблемам. Затем 29 января уже волейболистки кубанского клуба не вышли на игру с казанским «Динамо». По словам Алексеенко, задолженность краснодарского «Динамо» только по зарплате составляет 275 миллионов рублей.
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