Иван Комаров расторг контракт с ВК «Динамо» (Краснодар) и продолжит карьеру в Турции
Доигровщик Иван Комаров расторг контракт с краснодарским волейбольным клубом «Динамо» после многомесячной задолженности по зарплате и продолжит карьеру в чемпионате Турции, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Комаров перешел в «Динамо» перед началом текущего сезона. Волейболисты краснодарского клуба 28 января бойкотировали матч чемпионата России с красноярским «Енисеем», чтобы привлечь внимание к финансовым проблемам. Затем 29 января волейболистки кубанского клуба не вышли на игру с казанским «Динамо».
«Иван Комаров расторг контракт с “Динамо”, он покинул команду. Игрок продолжит карьеру в одном из клубов чемпионата Турции. Соглашение с турецкой командой пока не заключено, но стороны достигли принципиальной договоренности», — сообщил источник.
Ранее «Динамо» покинул диагональный Александр Кимеров, перешедший в новоуренгойский «Факел». Блокирующий Алексей Налобин и доигровщик Максим Пантелеймоненко написали заявления о приостановлении деятельности.
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