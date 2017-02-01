«Газпром-Югра» проиграл «Карловарско» в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ
«Газпром-Югра» в первом матче 1/8 финала мужского Кубка ЕКВ на своей площадке проиграл чешскому клубу «Карловарско» со счётом 1:3.
Ответная встреча пройдёт в Чехии 14 февраля.
В четвертьфинале победитель этого противостояния сыграет либо с французским «Туром», либо с греческим клубом ПАОК. Матчи между этими командами пройдут 1 и 15 февраля.
Мужчины. Кубок ЕКВ. 1/8 финала. Первый матч
«Газпром-Югра» (Сургутский район, Россия) — «Карловарско» (Карловы Вары, Чехия) — 1:3 (25:20, 23:25, 24:26, 18:25).
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