Российский блокирующий Налобин продолжит карьеру в чемпионате Польши
Центральный блокирующий Алексей Налобин подписал контракт с польским клубом «Эффектор» из города Кельце, сообщает официальный сайт клуба.
27-летний волейболист начал сезон в краснодарском «Динамо», однако покинул команду в декабре
Ранее Налобин выступал за немецкий «Фридрихсхафен», «Югру-Самотлор» и кемеровский «Кузбасс».
На данный момент «Эффектор» занимает 12-е место в турнирной таблице мужского чемпионата Польши.
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