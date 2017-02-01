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1 февраля 2017, 18:34 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Российский блокирующий Налобин продолжит карьеру в чемпионате Польши

Центральный блокирующий Алексей Налобин подписал контракт с польским клубом «Эффектор» из города Кельце, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний волейболист начал сезон в краснодарском «Динамо», однако покинул команду в декабре из-за долгов по зарплате.

Ранее Налобин выступал за немецкий «Фридрихсхафен», «Югру-Самотлор» и кемеровский «Кузбасс».

На данный момент «Эффектор» занимает 12-е место в турнирной таблице мужского чемпионата Польши.
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