Российский блокирующий Налобин продолжит карьеру в чемпионате Польши

27-летний волейболист начал сезон в краснодарском «Динамо», однако покинул команду в декабре из-за долгов по зарплате.



Ранее Налобин выступал за немецкий «Фридрихсхафен», «Югру-Самотлор» и кемеровский «Кузбасс».



На данный момент «Эффектор» занимает 12-е место в турнирной таблице мужского чемпионата Польши.