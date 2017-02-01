Долги ВК «Динамо» (Краснодар) по зарплате составляют 275 млн рублей

Во вторник Алексеенко и министр физической культуры и спорта края Людмила Чернова провели встречу с игроками, тренерским штабом и руководством мужской и женской команд краснодарского «Динамо» по поводу семимесячной задолженности по зарплате. Алексеенко во время встречи заявил, что к 10 февраля один из спонсоров «Динамо» «Черномортранснефть» переведет транш в размере 70 миллионов рублей, а основной спонсор клуба «Роснефть» в среду сообщит сроки выплаты средств.

«Общие задолженности клуба только по заработной плате — 275 миллионов (рублей). Получается, транш от “Черномортранснефть” составляет только четвертую часть от этого, — сказал Алексеенко во время встречи с командой во вторник. — Никаких обязательств у администрации Краснодарского края перед клубом нет. Компания “Роснефть” напрямую перечисляет финансовые средства на расчетный счет клуба. Соглашение (с “Роснефтью”) действует до конца 2017 года».

«За 2016 год клуб не получил средства по этому соглашению. “Роснефть” наверняка выплатит эти деньги. Я сам жду от них информации. Надеюсь, что до 15 числа (февраля) они смогут перечислить средства. Я гарантировать и обещать за коммерческие структуры не могу», — добавил вице-губернатор Алексеенко.

Волейболисты краснодарского клуба 28 января бойкотировали матч чемпионата России с красноярским «Енисеем», чтобы привлечь внимание к финансовым проблемам. Затем уже волейболистки кубанского клуба не вышли на воскресную игру с казанским «Динамо».