Сценарий Алекно и сет на 78 очков

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«Рубин» сейчас в Испании, «Ак Барс» в выездном турне, а УНИКС играет во вторник — следовательно, «Зенит» становится единоличным хозяином казанского зрителя. Вообще волейбол — это отдушина для татарстанского спорта. На фоне постоянных завышенных ожиданий от футбола и хоккея только «Зенит» и «Динамо» стабильно выдают высочайший результат. Об их успехах чиновники докладывают с особым трепетом, а Алекно, Михайлов и Леон появляются в кабинете президента республики чуть ли не чаще, чем министры.

После эмоционального бойкота матча чемпионата России краснодарским «Динамо» болельщики испытывают легкий волейбольный голод. Другое дело, что на матчи мужчин во Дворец зрители идут уже заранее, зная, что интриги не предвидится. «Сборная мира» Алекно задала такую высокую планку, что конкурировать невозможно. Судите сами, ведь практически в каждой позиции команды человек из мирового топ-3 в своем амплуа.

Зрители хотят борьбы. Если в середине партии она вдруг завязывается, то трибуны не берегут ладоней и глоток: «Смотрите, а соперники живые! Это даже интересно». Немецкий «Фридрихсхафен» — команда с именем (в 2007-м клуб побеждал в Лиге чемпионов). Сейчас они лидируют в чемпионате Германии, да и в Лиге чемпионов еще не потеряли шансов. Наставник гостей Витал Хейнен никогда не лезет за словом в карман и всегда готов бросить журналистам сочную кость. После первого матча он сказал следующее:

— Мы взяли партию в матче с «Зенитом» — не так много команд, которые в состоянии это сделать. В нашем распоряжении даже не было ни одного видео, где кто-то выигрывает у «Зенита» именно вторую партию. Третью — да, мы это видели, но чтобы вторую….

БЕСПЛАТНЫЙ УРОК

Кажется, что когда у края площадки есть Владимир Алекно, то затмить его не может уже никто, но Хейнен отличился и в Казани. За час до матча тренер гостей выходит в пиджаке и брюках на пустую площадку. Где-то сбоку мальчишки лет двенадцати перекидывают мяч. Тренер идет к ним и начинает работать с каждым над приемом! Это выглядит феноменально и дико одновременно! Тренер команды Лиги чемпионов за час до ответственного матча занимается с детьми, которые совсем не понимают английский! Вы можете представить себе такое с участием российского тренера?

— Я сумасшедший, — улыбается Хейнен. — Когда я вижу волейбольный мяч, то просто не могу пройти мимо. Это сильнее меня. Я не делю игроков на молодых и старых. Если я вижу в руках у человека волейбольный мяч, то он для меня автоматически волейболист. Ладно, извини, мне пора заняться основной работой, — говорит тренер.

Вообще «Фридрихсхафен» в хорошем настроении. Только в субботу команда выиграла у «Берлина» в финале Кубка Германии, а за выигранный сет в Казани тренер обещал ящик пива для каждого из своих парней. Матч начинается очень вязко — 8:7, причем тренер гостей негодует, почему видеопросмотр спорных эпизодов не показывают на табло? Но разница в классе была настолько очевидна, что судьи здесь ни при чем. Подача Андерсона пришла в нужный момент на помощь, и — 25:18.

СЕТ ГОДА

Во второй партии Казань, видимо, уже задумалась о банкете в честь 35-летия Алексея Вербова. Странные ошибки, безупречного обычно Леона, и немцы повели 17:21.

— Жми на кнопку! — командует Алекно своему помощнику взять тайм-аут. Эмоциональные минутные монологи — это визитная карточка тренера. Владимир Романович знает какой-то шифр, код. «Зенит» отыгрывает отставание и переносит сет в сумасшедший баланс. Это какой-то космос: 25:25, 30:30, 35:35! Зал уже на ушах. Здесь наконец-то болеют на все сто. Игроки прыгают за каждым мячом, и если есть хоть малейший шанс спасти его, то он будет поднят! Гости бились отчаянно, но Бутько и Михайлов берут сет — 40:38.

Сил на третью партию у «Фридрихсхафена» уже не осталось.

— Во втором сете мы играли прекрасно, — сказал Хейлен. — Мог ли я сделать что-то еще? У меня было 6 человек на площадке, я сделал две замены, взял два челенджа… Думаю, что сделал все, что мог. У нас очень молодая команда. Мы только учимся. В прошлом матче я попытался мотивировать их пивом, и это сработало. Купил 2500 бутылок! Каждая бутылка обошлась мне в один евро. Сегодня обойдутся.

— Нам бы побольше таких сетов, как второй, — говорит Владимир Алекно. — Это принесло нам больше пользы. Соперник играл раскованно. Жаль, что их тренер не пообещал по бутылке пива каждому болельщику. За поддержку во втором сете они этого явно заслужили.