Сурцева: Ситуация с финансированием ВК «Динамо» (Краснодар) печальна, гарантий нет

Во вторник вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко и министр физической культуры и спорта края Людмила Чернова провели встречу с игроками, тренерским штабом и руководством мужской и женской команд краснодарского «Динамо» по поводу семимесячной задолженности по зарплате. Алексеенко во время встречи заявил, что до 10 февраля один из спонсоров «Динамо» «Черномортранснефть» переведет транш в размере 70 миллионов рублей, а основной спонсор клуба «Роснефть» в среду сообщит, когда именно перечислит средства.

«Если честно, мы ждали намного большего от сегодняшней встречи, — заявила Сурцева по телефону. — Нас поверг в шок ответ вице-губернатора, что деньги не пришли от “Роснефти”. Получилась такая ситуация, что нам сначала одно говорили, а на самом деле — совсем другое, это очень расстроило. Алексеенко нас заверил, что завтра у него будет разговор, а затем он свяжется с нашим капитаном и расскажет, в какие сроки “Роснефть” перечислит деньги, которые нас спасут».

«Транш «Черномортранснефти» нас не спасет, многие счета арестованы, очень большие долги и в зале, где тренируемся. Так что ждем завтра. Надеемся, что завтра наступит. Очень все печально, нет гарантий, что завтра ответ будет положительным. Остается ждать, какие сроки установит «Роснефть», — добавила волейболистка.

Мужская и женская команды краснодарского клуба в минувшие выходные бойкотировали матчи чемпионата России соответственно против красноярского «Енисея» и волейболисток казанского «Динамо», чтобы привлечь внимание к финансовым проблемам клуба.