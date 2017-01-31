Сурцева: Ситуация с финансированием ВК «Динамо» (Краснодар) печальна, гарантий нет
Игроки женской и мужской команды краснодарского волейбольного клуба «Динамо» ожидали намного большего от встречи с
вице-губернатором региона Андреем Алексеенко, ситуация весьма печальна, а гарантий быстрого улучшения финансовой ситуации так и нет, заявила агентству «Р-Спорт» связующая Светлана Сурцева.
Во вторник
«Если честно, мы ждали намного большего от сегодняшней встречи, — заявила Сурцева по телефону. — Нас поверг в шок ответ
«Транш «Черномортранснефти» нас не спасет, многие счета арестованы, очень большие долги и в зале, где тренируемся. Так что ждем завтра. Надеемся, что завтра наступит. Очень все печально, нет гарантий, что завтра ответ будет положительным. Остается ждать, какие сроки установит «Роснефть», — добавила волейболистка.
Мужская и женская команды краснодарского клуба в минувшие выходные бойкотировали матчи чемпионата России соответственно против красноярского «Енисея» и волейболисток казанского «Динамо», чтобы привлечь внимание к финансовым проблемам клуба.
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