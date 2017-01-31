Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28618336/
31 января 2017, 23:19 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Московское «Динамо» проиграло «ЗАКСА» в 4-м туре мужской Лиги чемпионов

Московское «Динамо» в четвёртом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов на выезде уступило польскому клубу «ЗАКСА» со счётом 1:3.

Подопечные Юрия Маричева потерпели второе поражение в четырёх встречах, а польская команда одержала четвёртую победу кряду.

В следующем туре бело-голубые примут 15 февраля «Стамбул ББСК», а «ЗАКСА» 14 февраля дома сыграет с бельгийским «Нолико».

Мужчины. Лига чемпионов
Группа А. 4-й тур

«ЗАКСА» (Кендзежин-Козле, Польша) — «Динамо» (Москва, Россия) — 3:1 (25:17, 25:22, 27:29, 25:21).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России