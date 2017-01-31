Московское «Динамо» проиграло «ЗАКСА» в 4-м туре мужской Лиги чемпионов

Подопечные Юрия Маричева потерпели второе поражение в четырёх встречах, а польская команда одержала четвёртую победу кряду.



В следующем туре бело-голубые примут 15 февраля «Стамбул ББСК», а «ЗАКСА» 14 февраля дома сыграет с бельгийским «Нолико».



Мужчины. Лига чемпионов

Группа А. 4-й тур



«ЗАКСА» (Кендзежин-Козле, Польша) — «Динамо» (Москва, Россия) — 3:1 (25:17, 25:22, 27:29, 25:21).