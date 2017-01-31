Московское «Динамо» проиграло «ЗАКСА» в 4-м туре мужской Лиги чемпионов
Московское «Динамо» в четвёртом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов на выезде уступило польскому клубу «ЗАКСА» со счётом 1:3.
Подопечные Юрия Маричева потерпели второе поражение в четырёх встречах, а польская команда одержала четвёртую победу кряду.
В следующем туре
Мужчины. Лига чемпионов
Группа А. 4-й тур
«ЗАКСА» (Кендзежин-Козле, Польша) — «Динамо» (Москва, Россия) — 3:1 (25:17, 25:22, 27:29, 25:21).
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