Алекно сожалеет, что тренер «Фридрихсхафена» не обещал пива болельщикам ВК «Зенит»

Во вторник «Зенит» в Казани выиграл у «Фридрихсхафена» со счетом 3−0. Во втором сете волейболисты немецкого клуба имели несколько сетболов, но проиграли — 38:40. После первого матча команд в Лиге чемпионов Хейнен сдержал обещание и купил болельщикам «Фридрихсхафена» 2500 тысячи бутылок пива за то, что его команда выиграла один сет в матче с «Зенитом», состоявшемся в Германии в середине января.

«Конечно, немцы были в хорошем настроении после победы в Кубке Германии, играли без давления. Жаль, что Витал Хейнен не пообещал нашей публике пива за выигранный сет “Фридрихсхафеном”. В таком случае мы бы так не старались. Шучу, конечно!» — сказал Алекно журналистам.