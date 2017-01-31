Алекно сожалеет, что тренер «Фридрихсхафена» не обещал пива болельщикам ВК «Зенит»
Главный тренер волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно заявил, что, если бы его коллега из «Фридрихсхафена» Витал Хейнен пообещал российским болельщикам по бутылке пива за победу немецкой команды в одном сете матча Лиги чемпионов, то казанский клуб не старался бы так сильно.
Во вторник «Зенит» в Казани выиграл у «Фридрихсхафена» со счетом 3−0. Во втором сете волейболисты немецкого клуба имели несколько сетболов, но проиграли — 38:40. После первого матча команд в Лиге чемпионов Хейнен сдержал обещание и купил болельщикам «Фридрихсхафена» 2500 тысячи бутылок пива за то, что его команда выиграла один сет в матче с «Зенитом», состоявшемся в Германии в середине января.
«Конечно, немцы были в хорошем настроении после победы в Кубке Германии, играли без давления. Жаль, что Витал Хейнен не пообещал нашей публике пива за выигранный сет “Фридрихсхафеном”. В таком случае мы бы так не старались. Шучу, конечно!» — сказал Алекно журналистам.
«Думаю, что наша публика сегодня получила удовольствие от волейбола. Да, вторая партия затянулась, но мы
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