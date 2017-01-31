Тренер «Фридрихсхафена» купил болельщикам 2,5 тыс бутылок пива после игры с «Зенитом»

Во вторник «Зенит» в Казани обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3−0. В первой игре в Германии, состоявшейся в середине января, казанцы победили со счетом 3−1.

«После первого матча я обещал купить по бутылке пива каждому болельщику, если мы выиграем один сет. Мы выиграли, и мне пришлось купить 2,5 тысячи бутылок. Одна бутылка стоила около евро. Сегодня я тоже обещал нашим фанатам по пиву, если мы возьмем партию. Может и к лучшему, что “Зенит” выиграл второй сет, уступая нам три очка. По крайней мере, моя жена не будет злиться на меня», — сказал Хейнен журналистам.