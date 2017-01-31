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31 января 2017, 22:51 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Тренер «Фридрихсхафена» купил болельщикам 2,5 тыс бутылок пива после игры с «Зенитом»

Главный тренер немецкого волейбольного клуба «Фридрихсхафен» Витал Хейнен заявил, что после первого матча Лиги чемпионов с казанским «Зенитом», как и обещал, купил болельщикам команды больше двух тысяч бутылок пива.

Во вторник «Зенит» в Казани обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3−0. В первой игре в Германии, состоявшейся в середине января, казанцы победили со счетом 3−1.

«После первого матча я обещал купить по бутылке пива каждому болельщику, если мы выиграем один сет. Мы выиграли, и мне пришлось купить 2,5 тысячи бутылок. Одна бутылка стоила около евро. Сегодня я тоже обещал нашим фанатам по пиву, если мы возьмем партию. Может и к лучшему, что “Зенит” выиграл второй сет, уступая нам три очка. По крайней мере, моя жена не будет злиться на меня», — сказал Хейнен журналистам.

«Не могу сказать, что счастлив, так как мы проиграли, но доволен тем, как выглядела сегодня моя команда. Мы играли против “Зенита”, команды Вильфредо Леона, Максима Михайлова и Мэтта Андерсона, и во втором сете уступили им совсем чуть-чуть. Эта игра стала большим уроком для нас, и если “Зенит” захочет сыграть с нами еще раз, я с удовольствием соглашусь», — отметил специалист.
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