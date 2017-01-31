«Модена» одержала 4-ю победу подряд в Лиге чемпионов, разгромив «Крайову»
Итальянская «Модена» выиграла четвёртую встречу кряду в рамках борьбы в квартете D на групповом этапе мужской Лиги чемпионов.
Подопечные Роберто Пьяццы в гостях переиграли румынскую «Крайову» со счётом 3:0, нанеся сопернику третье поражение в 4 встречах.
В следующем туре «Модена» 14 февраля примет на своей площадке польскую «Скру», а «Крайова» 15 февраля дома сыграет со словенским «АСХ Воллей».
Мужчины. Лига чемпионов
Группа D. 4-й тур
«Крайова» (Румыния) — «Модена» (Италия) — 0:3 (16:25, 19:25, 18:25).
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