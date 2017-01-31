«Модена» одержала 4-ю победу подряд в Лиге чемпионов, разгромив «Крайову»

Подопечные Роберто Пьяццы в гостях переиграли румынскую «Крайову» со счётом 3:0, нанеся сопернику третье поражение в 4 встречах.



В следующем туре «Модена» 14 февраля примет на своей площадке польскую «Скру», а «Крайова» 15 февраля дома сыграет со словенским «АСХ Воллей».



Мужчины. Лига чемпионов

Группа D. 4-й тур



«Крайова» (Румыния) — «Модена» (Италия) — 0:3 (16:25, 19:25, 18:25).