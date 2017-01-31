«Зенит» дома победил «Фридрихсхафен» в четвёртом туре Лиги чемпионов

Подопечные Владимира Алекно одержали четвёртую победу кряду, а коллектив из Германии потерпел третью неудачу.



В пятом туре «Зенит» 15 февраля сыграет на выезде с французским «Пари Воллей», а «Фридрихсхафен» отправится в гости к турецкому «Аркасу».



Мужчины. Лига чемпионов

Группа С. 4-й тур



«Зенит» (Казань, Россия) — «Фридрихсхафен» (Германия) — 3:0 (25:18, 40:38, 25:17).