Во вторник Алексеенко и министр физической культуры и спорта края Людмила Чернова проводят встречу с игроками, тренерским штабом и руководством мужской и женской команд краснодарского «Динамо» по поводу семимесячной задолженности по зарплате.

«Сегодня у меня был разговор с “Роснефтью”. Они завтра до конца дня планируют сказать, когда перечислят клубу финансовые средства. Я взаимодействую с “Роснефтью” по этому вопросу. Ожидается, что завтра будет принято решение о финансировании (клуба). Мы надеемся на это. Соглашение (клуба с “Роснефтью”) действует. Оно было, его никто не отменял. “Роснефть” не отказывалась финансировать (клуб). Соглашение было ранее подписано на 2017 год. Никто не отказывался от своих обязательств», — сказал Алексеенко во время встречи с командой.

«Еще один спонсор “Черномортранснефть” пообещал внести свой транш в первой декаде февраля. Ориентировочно к 10 февраля ожидается транш от них в размере 70 миллионов (рублей)», — добавил вице-губернатор края.

Волейболисты краснодарского клуба 28 января бойкотировали матч чемпионата России с красноярским «Енисеем», чтобы привлечь внимание к финансовым проблемам. Затем уже волейболистки кубанского клуба не вышли на воскресную игру с казанским «Динамо».