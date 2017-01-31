Александр Богомолов после двухлетнего перерыва станет играющим тренером «Белогорья»
БЕЛГОРОД, 31 января. /ТАСС/. Тренер «Белогорья» Александр Богомолов вернулся в число игроков волейбольной команды. Как сообщили ТАСС в
пресс-службе клуба, Богомолов станет играющим тренером.
«Руководством клуба было принято решение заявить опытнейшего Александра Богомолова, который теперь будет играющим тренером команды», — уточнили в клубе.
По данным
Ранее стало известно, что состав «Белогорья» пополнил выступавший за «Газпром-Югру» Константин Семенов. А перед этим волейбольный клуб заключил контракт с чемпионом мира — 2010 и двукратным победителем Мировой лиги Марлоном.
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