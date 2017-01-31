Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28616521/
31 января 2017, 19:19 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Александр Богомолов после двухлетнего перерыва станет играющим тренером «Белогорья»

БЕЛГОРОД, 31 января. /ТАСС/. Тренер «Белогорья» Александр Богомолов вернулся в число игроков волейбольной команды. Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, Богомолов станет играющим тренером.

«Руководством клуба было принято решение заявить опытнейшего Александра Богомолова, который теперь будет играющим тренером команды», — уточнили в клубе.

По данным пресс-службы «Белогорья», дозаявка на чемпионат России бразильского связующего Марлона вынудила белгородский клуб отозвать другого легионера, и теперь блокирующий Дмитрий Теременко (Украина) будет играть за «львов» только в Лиге чемпионов и других турнирах, не имеющих лимита на иностранных волейболистов. Поэтому решено вернуть в число игроков Богомолова, который будет выступать под шестым номером.

Ранее стало известно, что состав «Белогорья» пополнил выступавший за «Газпром-Югру» Константин Семенов. А перед этим волейбольный клуб заключил контракт с чемпионом мира — 2010 и двукратным победителем Мировой лиги Марлоном.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Кошелева сообщила, что ЖВК «Динамо» (Краснодар) имеет перед ней задолженность

Доигровщица сборной России по волейболу и турецкого «Эджзаджибаши» Татьяна Кошелева сообщила корреспонденту агентства «Р-Спорт», что краснодарское «Динамо» имеет перед ней задолженность по заработной плате за один месяц.
Еще 7 новостей  Все новости
31 января

МПК положительно оценил работу Паралимпийского комитета России по восстановлению членства

ОКР: никто из наказанных олимпийцев РФ не последовал примеру Болта и не вернул медали

Глава Ростуризма: Кубок конфедераций и ЧМ-2018 положительно скажутся на сфере туризма РФ