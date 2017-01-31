Александр Богомолов после двухлетнего перерыва станет играющим тренером «Белогорья»

«Руководством клуба было принято решение заявить опытнейшего Александра Богомолова, который теперь будет играющим тренером команды», — уточнили в клубе.

По данным пресс-службы «Белогорья», дозаявка на чемпионат России бразильского связующего Марлона вынудила белгородский клуб отозвать другого легионера, и теперь блокирующий Дмитрий Теременко (Украина) будет играть за «львов» только в Лиге чемпионов и других турнирах, не имеющих лимита на иностранных волейболистов. Поэтому решено вернуть в число игроков Богомолова, который будет выступать под шестым номером.

Ранее стало известно, что состав «Белогорья» пополнил выступавший за «Газпром-Югру» Константин Семенов. А перед этим волейбольный клуб заключил контракт с чемпионом мира — 2010 и двукратным победителем Мировой лиги Марлоном.