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31 января 2017, 18:51 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Кошелева сообщила, что ЖВК «Динамо» (Краснодар) имеет перед ней задолженность

Доигровщица сборной России по волейболу и турецкого «Эджзаджибаши» Татьяна Кошелева сообщила корреспонденту агентства «Р-Спорт», что краснодарское «Динамо» имеет перед ней задолженность по заработной плате за один месяц.

Игроки, тренеры и персонал как женской, так и мужской команды краснодарского клуба не получают зарплату уже семь месяцев. Кошелева выступала за краснодарское «Динамо» в сезоне-2011/12 и в 2014—2016 годах.

«В начале этого сезона мне погасили практически всю задолженность, осталась одна зарплата. Я благодарна клубу за то, что они частично погасили мой долг, но в то же время жду и надеюсь. В свою очередь хочу поддержать девочек, тренерский штаб. Я по себе знаю, как это тяжело и трудно, когда ты работаешь и находишься в неведении и не можешь быть четко уверен в своем будущем. Это правда очень тяжело», — сказала Кошелева по телефону.

«В прошлом году у нас была задолженность 10 месяцев, мы все ждали, и с нами чудо произошло. Сейчас и у мужской, и у женской команды критическая ситуация — мои слова поддержки им, болельщикам. Это команда с большим именем, богатой историей, громкими победами и очень хочется, чтобы она не ушла в небытие», — добавил она.
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