Заряжко и Марюхнич посетили казанскую школу-интернат и пообщались с учениками

В частности, Заряжко рассказала, что занимается волейболом с 10 лет, а в школе в основном получала «четвёрки».



Марюхнич рассказала, что в детстве занималась греблей, а в школе больше всего любила музыку и физкультуру.



Волейболистки получили подарки от учеников — две подушки с гербом Татарстана, куклу-волейболистку в форме казанского клуба и картину. В ответ Заряжко подарила свою игровую футболку и мяч, исписанный автографами игроков «Динамо». Марюхнич презентовала динамовские постеры с автографами.