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31 января 2017, 15:25 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Заряжко и Марюхнич посетили казанскую школу-интернат и пообщались с учениками

Волейболистки казанского «Динамо» Ирина Заряжко и Марина Марюхнич посетили казанскую школу-интернат для детей с отставанием в умственном развитии и ответили на вопросы учеников, сообщает официальный сайт клуба.

В частности, Заряжко рассказала, что занимается волейболом с 10 лет, а в школе в основном получала «четвёрки».

Марюхнич рассказала, что в детстве занималась греблей, а в школе больше всего любила музыку и физкультуру.

Волейболистки получили подарки от учеников — две подушки с гербом Татарстана, куклу-волейболистку в форме казанского клуба и картину. В ответ Заряжко подарила свою игровую футболку и мяч, исписанный автографами игроков «Динамо». Марюхнич презентовала динамовские постеры с автографами.
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