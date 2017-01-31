Каландадзе перешёл в турецкий «Паландокен»

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейбольный клуб «Белогорье» ведет переговоры с бразильским связующим Марлоном, но контракт с игроком еще не подписан, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер и директор белгородского клуба Геннадий Шипулин.