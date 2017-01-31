Официальный канал «Зенита» представил превью матча с «Фридрихсхафеном» в ЛЧ
Казанский «Зенит» в четвёртом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов на своей площадке примет немецкий «Фридрихсхафен».
В третьем туре подопечные Владимира Алекно, являющиеся действующими обладателями титула, на выезде обыграли немецкий коллектив со счётом 3:1 (25:13, 23:25, 25:13, 25:21).
Официальный канал «Зенита» представил превью матча с «Фридрихсхафеном».
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