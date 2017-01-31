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31 января 2017, 1:36 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Перед встречей с «Зенитом» немецкий «Фридрихсхафен» выиграл национальный Кубок

Немецкий волейбольный клуб «Фридрихсхафен» накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с казанским «Зенитом» выиграл Кубок Германии, в четырёх партиях одолев «Берлин» со счётом 3:1 (33:31, 25:21, 25:27, 30:28). Самым результативным игроком матча стал диагональный победителей Михал Фингер, набравший 26 очков.

Команда Витала Хейнена лидирует в национальном чемпионате, выиграв 13 из 14 матчей. А ранее в текущем сезоне выиграла Суперкубок Германии у всё того же «Берлина» (3:0).

Матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С «Зенит» — «Фридрихсхафен» начнётся 31 января в 19:00 мск на домашней площадке казанских волейболистов.
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