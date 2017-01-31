Перед встречей с «Зенитом» немецкий «Фридрихсхафен» выиграл национальный Кубок

Команда Витала Хейнена лидирует в национальном чемпионате, выиграв 13 из 14 матчей. А ранее в текущем сезоне выиграла Суперкубок Германии у всё того же «Берлина» (3:0).



Матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С «Зенит» — «Фридрихсхафен» начнётся 31 января в 19:00 мск на домашней площадке казанских волейболистов.