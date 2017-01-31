Кубань рискует потерять «Динамо»
В конце прошлой недели
из-за долгов по зарплатам игроки мужской и женской команд волейбольного клуба «Динамо» (Краснодар) бойкотировали матчи чемпионата России. Если краснодарцы пропустят еще по одной игре в Суперлиге, их могут снять с турнира.
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Видимо, что-то случилось...
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Первыми о финансовых проблемах в краснодарском волейбольном клубе «Динамо» заявили игроки женской команды. Они написали открытое письмо председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николаю Патрушеву, в котором рассказали, что не получают зарплату с июля 2016 года.
— Действительно сложная ситуация, поэтому сейчас рассматриваем этот вопрос, — ответил Патрушев. — В свое время мы им помогали с точки зрения того, чтобы у них были спонсоры. Вот сейчас мне не совсем ясно, насколько спонсоры выполняют свои обязательства и насколько эффективно работает руководство клуба. Надо с этим разобраться.
НЕПОНЯТНЫЕ ДОЛГИ
Ситуация с долгами по зарплатам в краснодарском «Динамо» возникает не в первый раз. Еще в 2015 году игроки не получали денег более десяти месяцев, но в итоге долг был погашен. Главным спонсором «Динамо» (Краснодар) является «Роснефть». Волейболистки считали, что сидят без зарплаты, потому что нефтяная компания не выполняет свои обязательства, — об этом они написали в открытом письме губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. В администрации Краснодарского края «СЭ» подтвердили, что вопросы к отдельным спонсорам действительно есть.
В итоге краснодарское «Динамо» балансирует на грани банкротства. Только в прошлом году к клубу было подано 14 судебных исков, а общая сумма требований превысила 50 миллионов рублей. Если финансовая ситуация в клубе не изменится уже в ближайшие дни, волейболисты планируют бойкотировать игры дальше — об этом заявила центральная блокирующая женской команды Мария Перепелкина. Но пока решение пропустить игры сдвинуло ситуацию с мертвой точки:
— Нам сообщили, что
Также откликнулся на проблему
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По регламенту Суперлиги пропуск двух матчей турнира приводит к дисквалификации команды. Ближайшая игра у женской команды состоится 3 февраля против «Заречья-Одинцова», мужская команда встретится с клубом «Нова» 5 февраля.
ВОЛЕЙБОЛИСТАМ ТОЖЕ МОГУТ ПРЕДЪЯВИТЬ ПРЕТЕНЗИИ
Инициатива бойкотировать игру с казанским «Динамо» исходила от главного тренера Константина Ушакова. Сам Ушаков уже сообщил, что если ситуация с долгами не будет решена до конца этого месяца, то игроки начнут подыскивать себе другие клубы.
— Сейчас финансовое состояние в клубе не изменилось, руководство обещало до конца января решить этот вопрос. А если этого не произойдет, то каждый из нас будет искать другой путь, потому что волейбол для нас — это основной способ заработать деньги, — приводит слова Ушакова ТАСС.
Пока что волейболисты краснодарского «Динамо» отказались играть только в матче чемпионата России, но в случае бойкота матча Лиги чемпионов, в которой участвует женская команда, игрокам грозят штрафные санкции. 7 февраля краснодарский клуб примет в матче Лиги чемпионов московское «Динамо». Генеральный директор столичного клуба Владимир Зиничев отметил, что не поддерживает решения краснодарских спортсменов о забастовке.
— Ситуация с краснодарским «Динамо» открыла большую проблему, — говорит Зиничев. — Одним словом ее можно определить просто — безответственность. Безответственно повели себя все. Клуб, который имеет огромные долги за прошлые годы, не умерил свои аппетиты и продолжает покупать дорогих игроков. Второе — сами волейболисты. Они что, не знали об огромных долгах клуба, когда подписывали свои контракты? Третье — агенты, которые также прекрасно знали о многолетних долгах, но подписывали в клуб игроков
КРИЗИС КУБАНСКОГО СПОРТА
Финансовая ситуация с волейбольным клубом «Динамо» уже стала привычной для краснодарского профессионального спорта. Ранее финансовые проблемы были в хоккее, футболе и гандболе. Летом 2015 года руководство хоккейного клуба «Кубань» заявило, что не сможет участвовать в следующем сезоне ВХЛ
В 2016 году администрация Краснодарского края прекратила поддержку женского гандбольного клуба «Кубань» и мужского «СКИФа», это вылилось в серьезные финансовые проблемы для обеих команд. Гандболисты с письмом обратились к президенту России, и в начале сезона-2016/17 при помощи главы ФГР Сергея Шишкарева нашлись спонсоры. Единственный командный вид спорта, который пока не падал в финансовую пропасть в Краснодаре, — баскетбол. В прошлом сезоне «Локомотив-Кубань» занял третье место в Евролиге, после чего команду покинули большинство игроков и главный тренер. Но случилось это не
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