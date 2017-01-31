Кубань рискует потерять «Динамо»

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Первыми о финансовых проблемах в краснодарском волейбольном клубе «Динамо» заявили игроки женской команды. Они написали открытое письмо председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николаю Патрушеву, в котором рассказали, что не получают зарплату с июля 2016 года.

— Действительно сложная ситуация, поэтому сейчас рассматриваем этот вопрос, — ответил Патрушев. — В свое время мы им помогали с точки зрения того, чтобы у них были спонсоры. Вот сейчас мне не совсем ясно, насколько спонсоры выполняют свои обязательства и насколько эффективно работает руководство клуба. Надо с этим разобраться.

НЕПОНЯТНЫЕ ДОЛГИ

Ситуация с долгами по зарплатам в краснодарском «Динамо» возникает не в первый раз. Еще в 2015 году игроки не получали денег более десяти месяцев, но в итоге долг был погашен. Главным спонсором «Динамо» (Краснодар) является «Роснефть». Волейболистки считали, что сидят без зарплаты, потому что нефтяная компания не выполняет свои обязательства, — об этом они написали в открытом письме губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. В администрации Краснодарского края «СЭ» подтвердили, что вопросы к отдельным спонсорам действительно есть.

В итоге краснодарское «Динамо» балансирует на грани банкротства. Только в прошлом году к клубу было подано 14 судебных исков, а общая сумма требований превысила 50 миллионов рублей. Если финансовая ситуация в клубе не изменится уже в ближайшие дни, волейболисты планируют бойкотировать игры дальше — об этом заявила центральная блокирующая женской команды Мария Перепелкина. Но пока решение пропустить игры сдвинуло ситуацию с мертвой точки: вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко договорился встретиться с игроками в ближайшее время.

— Нам сообщили, что вице-губернатор наконец-то встретится с мужской и женской командами «Динамо», — сказала «Р-Спорту» краснодарская волейболистка Елена Гендель. — Эта встреча пройдет во вторник вечером в Краснодаре. Может, на ней нам что-то объяснят.

Также откликнулся на проблему вице-премьер РФ Виталий Мутко, он заявил, что краснодарским властям нужно продолжать поддерживать волейбольный клуб.

— Каких-то других источников финансирования у многих профессиональных клубов в России, в том числе волейбольных, баскетбольных и по другим видам спорта, пока нет, — заявил Мутко в интервью «Р-Спорт».

По регламенту Суперлиги пропуск двух матчей турнира приводит к дисквалификации команды. Ближайшая игра у женской команды состоится 3 февраля против «Заречья-Одинцова», мужская команда встретится с клубом «Нова» 5 февраля.

ВОЛЕЙБОЛИСТАМ ТОЖЕ МОГУТ ПРЕДЪЯВИТЬ ПРЕТЕНЗИИ

Инициатива бойкотировать игру с казанским «Динамо» исходила от главного тренера Константина Ушакова. Сам Ушаков уже сообщил, что если ситуация с долгами не будет решена до конца этого месяца, то игроки начнут подыскивать себе другие клубы.

— Сейчас финансовое состояние в клубе не изменилось, руководство обещало до конца января решить этот вопрос. А если этого не произойдет, то каждый из нас будет искать другой путь, потому что волейбол для нас — это основной способ заработать деньги, — приводит слова Ушакова ТАСС.

Пока что волейболисты краснодарского «Динамо» отказались играть только в матче чемпионата России, но в случае бойкота матча Лиги чемпионов, в которой участвует женская команда, игрокам грозят штрафные санкции. 7 февраля краснодарский клуб примет в матче Лиги чемпионов московское «Динамо». Генеральный директор столичного клуба Владимир Зиничев отметил, что не поддерживает решения краснодарских спортсменов о забастовке.

— Ситуация с краснодарским «Динамо» открыла большую проблему, — говорит Зиничев. — Одним словом ее можно определить просто — безответственность. Безответственно повели себя все. Клуб, который имеет огромные долги за прошлые годы, не умерил свои аппетиты и продолжает покупать дорогих игроков. Второе — сами волейболисты. Они что, не знали об огромных долгах клуба, когда подписывали свои контракты? Третье — агенты, которые также прекрасно знали о многолетних долгах, но подписывали в клуб игроков топ-уровня. Теперь, когда ситуация зашла в тупик, игроки бойкотируют матчи и не исполняют свой долг. Это неуважение к зрителям, болельщикам и любителям волейбола.

КРИЗИС КУБАНСКОГО СПОРТА

Финансовая ситуация с волейбольным клубом «Динамо» уже стала привычной для краснодарского профессионального спорта. Ранее финансовые проблемы были в хоккее, футболе и гандболе. Летом 2015 года руководство хоккейного клуба «Кубань» заявило, что не сможет участвовать в следующем сезоне ВХЛ из-за возникших финансовых проблем. Решение принималось совместно с администрацией Краснодарского края, по факту хоккейный клуб прекратил свое существование. Серьезные финансовые проблемы были и у футбольной «Кубани». Сообщалось, что весной 2016 года долги клуба превышали миллиард рублей, а на днях губернатор Краснодарского края Владимир Кондратьев сказал, что клуб «надо «обнулить».