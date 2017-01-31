Богомолов будет играющим тренером «Белогорья»

Дозаявка на чемпионат России бразильского связующего Марлона вынудила белгородский клуб отзаявить другого легионера, и теперь блокирующий Дмитрий Теременко будет играть за «львов» только в Лиге чемпионов и других турнирах, не имеющих лимита на иностранных волейболистов. С этого момента в чемпионате России «Белогорье» может рассчитывать только на Дмитрия Мусэрского, Артема Смоляра и молодого блокирующего Германа Снегирева. Поэтому руководством клуба было принято решение заявить опытнейшего Богомолова, который теперь будет играющим тренером команды.



Едва состоялась заявка, как знаменитый блокирующий, клубный чемпион мира-2014, после двухлетнего перерыва впервые вышел на площадку. В матче с «Локомотивом» Богомолов выходил вместо Марлона на переднюю линию, а в атакующих действиях команды он пока не участвовал. Выступать Александр будет под номером «6».