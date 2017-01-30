Полетаев стал самым результативным игроком 17-го тура ЧР по волейболу
Диагональный «Кузбасса» Виктор Полетаев стал самым результативным игроком 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, набрав 26 очков в матче с «Нефтяником» (3:1).
Лучшим подающим тура стал доигровщик «Югры-Самотлор» Андрей Титич. В его активе 6 эйсов в поединке с «Факелом» (2:3).
Лучшими блокирующими тура стали доигровщик «Зенита» Вильфредо Леон, который набрал 4 очка на блоке в матче с «Динамо-ЛО» (3:0). Столько же на счету Александра Кимерова из «Факела».
Самые результативные игроки 17-го тура
26 — Виктор Полетаев («Кузбасс»)
23 — Максим Жигалов («Белогорье»)
23 — Александр Чефранов («Газпром-Югра»)
20 — Виталий Васильев («Нефтяник»)
19 — Юрий Бережко («Динамо» М)
19 — Сергей Савин («Локомотив»)
Эйсы
6 — Андрей Титич («Югра-Самотлор»)
4 — Дмитрий Козлов («Югра-Самотлор»)
3 — Максим Михайлов («Зенит-Казань»)
Блоки
4 — Вильфредо Леон («Зенит-Казань»)
4 — Александр Кимеров («Факел»).
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