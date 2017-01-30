Полетаев стал самым результативным игроком 17-го тура ЧР по волейболу

Лучшим подающим тура стал доигровщик «Югры-Самотлор» Андрей Титич. В его активе 6 эйсов в поединке с «Факелом» (2:3).



Лучшими блокирующими тура стали доигровщик «Зенита» Вильфредо Леон, который набрал 4 очка на блоке в матче с «Динамо-ЛО» (3:0). Столько же на счету Александра Кимерова из «Факела».



Самые результативные игроки 17-го тура



26 — Виктор Полетаев («Кузбасс»)

23 — Максим Жигалов («Белогорье»)

23 — Александр Чефранов («Газпром-Югра»)

20 — Виталий Васильев («Нефтяник»)

19 — Юрий Бережко («Динамо» М)

19 — Сергей Савин («Локомотив»)



Эйсы



6 — Андрей Титич («Югра-Самотлор»)

4 — Дмитрий Козлов («Югра-Самотлор»)

3 — Максим Михайлов («Зенит-Казань»)



Блоки



4 — Вильфредо Леон («Зенит-Казань»)

4 — Александр Кимеров («Факел»).