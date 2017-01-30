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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28604988/
30 января 2017, 23:11 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Полетаев стал самым результативным игроком 17-го тура ЧР по волейболу

Диагональный «Кузбасса» Виктор Полетаев стал самым результативным игроком 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, набрав 26 очков в матче с «Нефтяником» (3:1).

Лучшим подающим тура стал доигровщик «Югры-Самотлор» Андрей Титич. В его активе 6 эйсов в поединке с «Факелом» (2:3).

Лучшими блокирующими тура стали доигровщик «Зенита» Вильфредо Леон, который набрал 4 очка на блоке в матче с «Динамо-ЛО» (3:0). Столько же на счету Александра Кимерова из «Факела».

Самые результативные игроки 17-го тура

26 — Виктор Полетаев («Кузбасс»)
23 — Максим Жигалов («Белогорье»)
23 — Александр Чефранов («Газпром-Югра»)
20 — Виталий Васильев («Нефтяник»)
19 — Юрий Бережко («Динамо» М)
19 — Сергей Савин («Локомотив»)

Эйсы

6 — Андрей Титич («Югра-Самотлор»)
4 — Дмитрий Козлов («Югра-Самотлор»)
3 — Максим Михайлов («Зенит-Казань»)

Блоки

4 — Вильфредо Леон («Зенит-Казань»)
4 — Александр Кимеров («Факел»).
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