Выступавший за «Газпром-Югру» Семенов вернулся в волейбольный клуб «Белогорье»

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«Волейбольный клуб «Белогорье» заявил на чемпионат России Константина Семенова, ранее выступавшего за сургутскую команду «Газпром-Югра», — уточнили в клубе.

Ранее Семенов уже выступал за белгородцев, где с 2004 года в течение пяти лет играл за третью команду клуба — «Локомотив-Белогорье-2». Игрок становился бронзовым призером чемпионата Европы среди молодежи в 2008 году. В 2009-м Семенов перешел в пляжный волейбол, в этом виде спорта становился неоднократным победителем и призером чемпионата страны, серебряным призером чемпионата Европы минувшего года, занял четвертое место на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

После Игр 2016 года Семенов завершил карьеру в пляжном волейболе и вернулся в классический, подписав соглашение с командой «Газпром-Югра». В Сургуте Семенов был заявлен в качестве доигровщика. В конце года клуб расторг контракт с игроком.