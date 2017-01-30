Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28603136/
30 января 2017, 19:04 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Либеро Вербов провёл 150-й матч за казанский «Зенит»

Матч 17-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги с «Динамо-ЛО» (3:0) стал 150-м в составе казанского «Зенита» для либеро Алексея Вербова, сообщает пресс-служба клуба.

Матч 17-го тура чемпионата России среди мужских команд <span class=error>Суперлиги</span> с Динамо-ЛО (3:0) стал 150-м в составе казанского Зенита для <span class=error>либеро</span> Алексея <span class=error>Вербова</span> сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

34-летний Вербов проводит в казанском клубе пятый сезон (2009/10, 2013−2017) и за это время сыграл за «Зенит» 94 матча в чемпионатах России (2 были совмещены с Суперкубком), 26 матчей — в Кубке страны, 20 — в Лиге чемпионов, 9 — на клубных чемпионатах мира и 1 — в Суперкубке России (2009).

Однако до попадания в Символический клуб Бабичева играющему тренеру казанцев ещё играть и играть. В клуб входят игроки, сыгравшие за «Зенит» 200 и более официальных матчей. Пока там всего семь волейболистов: сам Владислав Бабичев (569), Николай Апаликов (371), Максим Михайлов (321), Александр Абросимов (255), Александр Богомолов (236), Евгений Сивожелез (231) и Ллой Болл (208).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Выступавший за «Газпром-Югру» Семенов вернулся в волейбольный клуб «Белогорье»

Выступавший за «Газпром-Югру» Семенов вернулся в волейбольный клуб «Белогорье»

БЕЛГОРОД, 30 января. /ТАСС/. Выступавший за «Газпром- Югру» Константин Семенов пополнил состав волейбольного клуба «Белогорье». Как сообщили ТАСС в пресс-службе белгородского клуба, игрок уже заявлен для участия в чемпионате России.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России