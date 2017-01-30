Либеро Вербов провёл 150-й матч за казанский «Зенит»

34-летний Вербов проводит в казанском клубе пятый сезон (2009/10, 2013−2017) и за это время сыграл за «Зенит» 94 матча в чемпионатах России (2 были совмещены с Суперкубком), 26 матчей — в Кубке страны, 20 — в Лиге чемпионов, 9 — на клубных чемпионатах мира и 1 — в Суперкубке России (2009).



Однако до попадания в Символический клуб Бабичева играющему тренеру казанцев ещё играть и играть. В клуб входят игроки, сыгравшие за «Зенит» 200 и более официальных матчей. Пока там всего семь волейболистов: сам Владислав Бабичев (569), Николай Апаликов (371), Максим Михайлов (321), Александр Абросимов (255), Александр Богомолов (236), Евгений Сивожелез (231) и Ллой Болл (208).