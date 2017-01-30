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30 января 2017, 15:49 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Клубный чемпионат мира по волейболу 2017 года пройдет в Польше

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мужской клубный чемпионат мира по волейболу 2017 года пройдет в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола.

Соревнования, в которых примут участие восемь команд, состоятся 11—17 декабря.

Клубный чемпионат мира по волейболу среди мужских команд проводится с 1989 года. Польша примет турнир впервые. Ранее турнир проходил в Италии, Бразилии и Катаре.
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