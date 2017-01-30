Волейбол без денег: клубы Краснодара бойкотируют матчи

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Мужчины на домашней встрече с «Енисеем» после разминки извинились перед болельщиками, пожали руку сопернику и покинули площадку в знак протеста против действий руководства клуба. Задолженности по заработной плате в команде составляют семь месяцев, сообщает «Советский спорт». Похожая ситуация наблюдается в женском клубе (тот же срок), который выступает к тому же в Лиге чемпионов.

В воскресенье девушки вылетели в Татарстан на игру с казанским «Динамо» и, также как сильная половина краснодарского клуба, после разминки отказались от игры с одноклубницами. О бойкоте заранее не говорили, как молчали о нем и мужчины.

По слухам, женский клуб даже хотел сняться с чемпионата России (оставаясь в Лиге чемпионов), но отказался от идеи после встречи с губернатором Краснодарского края, где были озвучены имиджевые потери региона.

Но, раз речь зашла о бойкоте игр, сдвигов у руководства Кубани в плане заботы о местном волейболе не случилось. Стоит напомнить, что помимо волейбольного коллапса от отсутствия денег страдает и футбольная «Кубань», долги которой возросли до 2 млрд рублей.