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30 января 2017, 9:18 | Игровые: Волейбол | Новости Перми

На выезде ВК «Прикамье» одержал две победы

В минувшие выходные волейбольный клуб «Прикамье» провел первые выездные матчи в новом году, которые выпали на Георгиевск. По их итогам пермский коллектив вновь поднялся на первое место.

Выезд на Ставрополье в рамках 14 тура чемпионата России среди команд Высшей лиги «А» получился удачным. Пермяки дважды обыграли команду «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска. В первый игровой день матч получился крайне упорным, дело дошло до тай-брейка — 2:3 (25:23, 22:25, 25:13, 20:25, 11:15). Однако на следующий день «Прикамью» для победы хватило трех партий — 0:3 (17:25, 16:25, 19:25).

Двойной успех на выезде и осечка ВК «Ярославич» в Воронеже снова вывели пермский коллектив на первое место. Следующий тур «Прикамье» проведет в качестве хозяев площадки 11 и 12 февраля. Гостем станет воронежский ВК «Кристалл». Начало игр в СК имени Сухарева — 17:00. Вход свободный.

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