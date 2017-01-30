На выезде ВК «Прикамье» одержал две победы
В минувшие выходные волейбольный клуб «Прикамье» провел первые выездные матчи в новом году, которые выпали на Георгиевск. По их итогам пермский коллектив вновь поднялся на первое место.
Выезд на Ставрополье в рамках 14 тура чемпионата России среди команд Высшей лиги «А» получился удачным. Пермяки дважды обыграли команду «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска. В первый игровой день матч получился крайне упорным, дело дошло до
Двойной успех на выезде и осечка ВК «Ярославич» в Воронеже снова вывели пермский коллектив на первое место. Следующий тур «Прикамье» проведет в качестве хозяев площадки 11 и 12 февраля. Гостем станет воронежский ВК «Кристалл». Начало игр в СК имени Сухарева — 17:00. Вход свободный.
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