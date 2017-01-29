Макаров: Ситуация с долгами ЖВК «Динамо» (Краснодар) достигла морального предела

«Динамо» (Краснодар) в воскресенье бойкотировало матч суперлиги с казанским «Динамо» из-за финансовых проблем клуба.

«Ситуация достигла такого предела — морального, когда играя в разных соревнованиях, мы до сих пор не получаем деньги. 7−8 месяцев без зарплаты, и показывать хороший результат — это сложно. Можно даже травму получить серьезную на соревнованиях, находясь в таком подавленном состоянии. У команды масса бытовых нерешенных проблем», — сказал Макаров журналистам.

«Мы не планировали принимать такое решение загодя. Надежда всегда остается. Не будем опускать руки. Надеемся, что руководство обратит внимание на нас и решит наши проблемы. Мы не знаем, как будет со следующим матчем. Это эмоциональное решение, вы поймите нас», — отметил менеджер клуба.