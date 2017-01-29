ЖВК «Динамо» (Краснодар) бойкотирует матч ЧР с казанским «Динамо» из-за проблем клуба

Матч в Казани должен был состояться в воскресенье. Краснодарское «Динамо» после 14 туров занимает четвертое место в турнирной таблице с 10 победами. Ранее сообщалось о многомесячных долгах клуба перед игроками. Во вторник, 24 января, волейболистки «Динамо» обратились с просьбой о помощи к секретарю Совета безопасности РФ, председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николаю Патрушеву.

Ранее свой матч в чемпионате России среди мужских команд бойкотировали волейболисты краснодарского «Динамо», которым в игре с красноярским «Енисеем» было засчитано поражение со счетом 0−3 (0−25, 0−25, 0−25). Так игроки хотели обратить внимание на финансовые проблемы клуба.