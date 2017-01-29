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29 января 2017, 17:41 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

ЖВК «Динамо» (Краснодар) бойкотирует матч ЧР с казанским «Динамо» из-за проблем клуба

Женский волейбольный клуб «Динамо» (Краснодар) бойкотировал гостевой матч 15-го тура чемпионата России с казанским «Динамо».

Матч в Казани должен был состояться в воскресенье. Краснодарское «Динамо» после 14 туров занимает четвертое место в турнирной таблице с 10 победами. Ранее сообщалось о многомесячных долгах клуба перед игроками. Во вторник, 24 января, волейболистки «Динамо» обратились с просьбой о помощи к секретарю Совета безопасности РФ, председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николаю Патрушеву.

Ранее свой матч в чемпионате России среди мужских команд бойкотировали волейболисты краснодарского «Динамо», которым в игре с красноярским «Енисеем» было засчитано поражение со счетом 0−3 (0−25, 0−25, 0−25). Так игроки хотели обратить внимание на финансовые проблемы клуба.
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