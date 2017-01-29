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29 января 2017, 14:39 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Енисей» дома разгромил «Метар» в 15-м туре женского чемпионата России

Красноярский «Енисей» в матче 15-го тура женского чемпионата России на своей площадке уверенно переиграл челябинский «Метар».

Подопечные Александра Кошкина одержали восьмую победу в 15 встречах, а коллектив Дмитрия Дьякова потерпел 13-е поражение.

В следующем туре «Енисей» сыграет с московским «Динамо», а «Метар» встретится с «Ленинградкой».

Женщины. Чемпионат России. Суперлига
15-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:18, 25:16, 25:21).
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