Кузнецов: Краснодарское «Динамо» просит прощения у болельщиков за бойкот матча
Капитан краснодарского «Динамо» Леонид Кузнецов попросил прощения у болельщиков за невыход команды на матч 17-го тура мужской Суперлиги с красноярским «Енисеем».
«Все вы знаете, что команда испытывает финансовые проблемы. И ситуация остаётся без изменений. Поэтому, чтобы хоть
Настроение двоякое. Если есть предложения, то надо уходить. Саша Кимеров ушёл. Желаем ему удачи. У кого нет предложений — тренируются», — приводит слова Кузнецова официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.
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