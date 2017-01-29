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29 января 2017, 12:13 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Кузнецов: Краснодарское «Динамо» просит прощения у болельщиков за бойкот матча

Капитан краснодарского «Динамо» Леонид Кузнецов попросил прощения у болельщиков за невыход команды на матч 17-го тура мужской Суперлиги с красноярским «Енисеем».

«Все вы знаете, что команда испытывает финансовые проблемы. И ситуация остаётся без изменений. Поэтому, чтобы хоть как-то привлечь внимание к этой проблеме, мы пошли на такие жертвы. Это непросто было сделать. И, конечно же, в первую очередь хочется извиниться перед всеми болельщиками за такой невыход на игру. К сожалению, это было необходимо. Надеюсь, это поможет. Под вопросом сейчас каждая игра. Каждая выездная игра. Так как нужны деньги на билеты, на гостиницу. Мы и так перед каждым туром не знаем: поедем на выезд или нет. Готовимся, не зная, что будет дальше.

Настроение двоякое. Если есть предложения, то надо уходить. Саша Кимеров ушёл. Желаем ему удачи. У кого нет предложений — тренируются», — приводит слова Кузнецова официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.
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