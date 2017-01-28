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28 января 2017, 19:55 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Зенита» победили «Динамо» из Ленинградской области в матче ЧР

МОСКВА, 28 янв — Р-Спорт. Казанский «Зенит» победил «Динамо» из Ленинградской области в матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Встреча, прошедшая в субботу в Казани, завершилась со счетом 3−0 (25:18, 25:19, 25:18) в пользу «Зенита».

В следующем туре казанский клуб 5 февраля сыграет в гостях с кемеровским «Кузбассом», в этот же день «Динамо» примет уфимский «Урал».
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