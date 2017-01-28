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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28585677/
28 января 2017, 19:28 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Зенит» одержал 17-ю победу в ЧР, обыграв «Динамо-ЛО»

В матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги казанский «Зенит» на своей площадке в трёх сетах разгромил «Динамо-ЛО».

Лидер соревнований — «Зенит» — одержал 17-ю победу в текущем национальном первенстве (14-ю — со счётом 3:0). «Динамо-ЛО» потерпело 10-е поражение. Матч тех же соперников в первом круге завершился с аналогичным результатом.

Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 17-й тур

«Зенит» (Казань) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:18, 25:19, 25:18).
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