«Зенит» одержал 17-ю победу в ЧР, обыграв «Динамо-ЛО»
В матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги казанский «Зенит» на своей площадке в трёх сетах разгромил «Динамо-ЛО».
Лидер соревнований — «Зенит» — одержал 17-ю победу в текущем национальном первенстве (14-ю — со счётом 3:0). «Динамо-ЛО» потерпело 10-е поражение. Матч тех же соперников в первом круге завершился с аналогичным результатом.
Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 17-й тур
«Зенит» (Казань) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:18, 25:19, 25:18).
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