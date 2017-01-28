Волейболисты краснодарского «Динамо» бойкотировали матч чемпионата России против «Енисея»
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Волейболисты краснодарского «Динамо» бойкотировали матч чемпионата России против красноярского «Енисея»
из-за финансовых проблем в клубе. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».
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Краснодарской команде засчитано техническое поражение со счетом 0−3.
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