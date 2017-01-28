Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28585504/
28 января 2017, 19:16 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболисты краснодарского «Динамо» бойкотировали матч чемпионата России против «Енисея»

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Волейболисты краснодарского «Динамо» бойкотировали матч чемпионата России против красноярского «Енисея» из-за финансовых проблем в клубе. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

Краснодарской команде засчитано техническое поражение. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Краснодарской команде засчитано техническое поражение со счетом 0−3.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
28 января

Всероссийская федерация волейбола не одобряет акцию "Динамо", но относится с пониманием

Фигуристы Боброва и Соловьев завоевали бронзу ЧЕ в танцах на льду

Источник: "Локомотив" достиг договоренности о подписании контракта с Фарфаном