Алексей Спиридонов: Игроки «Динамо» просто похлопали зрителям и пожали руки

Сегодня игроки «Динамо» бойкотировали матч против «Енисея», не выйдя не площадку из-за финансовой ситуации в клубе.

— Произошло то же самое, что и в Уфе три года назад, — цитирует «БИЗНЕС Online» Спиридонова. — Они не получили ни копейки денег с начала чемпионата. Мы провели разминку, послушали гимны, после чего игроки «Динамо» во время представления состава просто не вышли на площадку. Похлопали зрителям и пожали друг другу руки.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рискует стать банкротом уже в ближайшее время. В прошлом году к клубу было подано 14 исков, а общая сумма требований составляет более 50 миллионов рублей.