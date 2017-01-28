Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28585428/
28 января 2017, 18:00 | Игровые: Волейбол | Спорт-Экспресс

Алексей Спиридонов: Игроки «Динамо» просто похлопали зрителям и пожали руки

Доигровщик «Енисея» Алексей Спиридонов заявил, что текущая ситуация с краснодарским «Динамо» похожа на историю с уфимским «Уралом», где несколько лет назад спортсмены не получали зарплату на протяжении сезона.

Сегодня игроки «Динамо» бойкотировали матч против «Енисея», не выйдя не площадку из-за финансовой ситуации в клубе.

— Произошло то же самое, что и в Уфе три года назад, — цитирует «БИЗНЕС Online» Спиридонова. — Они не получили ни копейки денег с начала чемпионата. Мы провели разминку, послушали гимны, после чего игроки «Динамо» во время представления состава просто не вышли на площадку. Похлопали зрителям и пожали друг другу руки.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рискует стать банкротом уже в ближайшее время. В прошлом году к клубу было подано 14 исков, а общая сумма требований составляет более 50 миллионов рублей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Смолов всех шокировал своим заявлением

К чему привёл скандальный поступок Тарасова в Турции. Теперь мы знаем правду

В "Зенит" пришел трансферный запрос на Дзюбу