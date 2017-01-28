Алексей Спиридонов: Игроки «Динамо» просто похлопали зрителям и пожали руки
Доигровщик «Енисея» Алексей Спиридонов заявил, что текущая ситуация с краснодарским «Динамо» похожа на историю с уфимским «Уралом», где несколько лет назад спортсмены не получали зарплату на протяжении сезона.
Сегодня игроки «Динамо» бойкотировали матч против «Енисея», не выйдя не площадку
— Произошло то же самое, что и в Уфе три года назад, — цитирует «БИЗНЕС Online» Спиридонова. — Они не получили ни копейки денег с начала чемпионата. Мы провели разминку, послушали гимны, после чего игроки «Динамо» во время представления состава просто не вышли на площадку. Похлопали зрителям и пожали друг другу руки.
Ранее сообщалось, что «Динамо» рискует стать банкротом уже в ближайшее время. В прошлом году к клубу было подано 14 исков, а общая сумма требований составляет более 50 миллионов рублей.
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