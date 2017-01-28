Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28585418/
28 января 2017, 17:59 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«ФАКЕЛ» на тай-брейке обыграл «Югру-Самотлор» в ЧР по волейболу

В матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги новоуренгойский «ФАКЕЛ» в гостях на тай-брейке обыграл «Югру-Самотлор» из Нижневартовска со счётом 3:2.

«ФАКЕЛ» одержал 9-ю победу в текущем национальном первенстве, в четвёртый раз выиграв на тай-брейке. Для «Самотлора» поражение стало 12-м в сезоне (третьим — на тай-брейке). В первом круге «ФАКЕЛ» обыграл «Югру-Самотлор» в четырёх партиях со счётом 3:1.

Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 17-й тур

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 2:3 (25:14, 22:25, 18:25, 25:15, 13:15).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Алексей Спиридонов: Игроки «Динамо» просто похлопали зрителям и пожали руки

Доигровщик «Енисея» Алексей Спиридонов заявил, что текущая ситуация с краснодарским «Динамо» похожа на историю с уфимским «Уралом», где несколько лет назад спортсмены не получали зарплату на протяжении сезона.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России