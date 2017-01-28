«Кузбасс» в гостях обыграл «Нефтяник» в чемпионате России по волейболу
В матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги кемеровский «Кузбасс» в гостях в четырёх партиях обыграл оренбургский «Нефтяник» со счётом 3:1.
«Кузбасс» одержал 12-ю победу в текущем национальном первенстве, для «Нефтяника» поражение стало уже 16-м в сезоне. В первом круге кемеровчане обыграли оренбуржцев в трёх партиях со счётом 3:0.
Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 17-й тур
«Нефтяник» (Оренбург) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (25:15, 24:26, 22:25, 25:27).
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