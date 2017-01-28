«Эджзаджибаши» без Кошелевой победил «Идман-Оджаы» в чемпионате Турции по волейболу
«Эджзаджибаши», за который выступает российская волейболистка Татьяна Кошелева, в гостях обыграл «Идман-Оджаы» в матче чемпионата Турции.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3−0 (25:13, 25:13, 25:19) в пользу «Эджзаджибаши». Кошелева на площадке не появлялась.
«Эджзаджибаши» после 13 матчей с 10 победами занимает второе место в чемпионате Турции, лидирует «Вакыфбанк», одержавший 12 побед в 12 встречах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter