«Эджзаджибаши» без Кошелевой победил «Идман-Оджаы» в чемпионате Турции по волейболу

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3−0 (25:13, 25:13, 25:19) в пользу «Эджзаджибаши». Кошелева на площадке не появлялась.

«Эджзаджибаши» после 13 матчей с 10 победами занимает второе место в чемпионате Турции, лидирует «Вакыфбанк», одержавший 12 побед в 12 встречах.