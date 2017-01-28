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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28585070/
28 января 2017, 17:20 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

«Эджзаджибаши» без Кошелевой победил «Идман-Оджаы» в чемпионате Турции по волейболу

«Эджзаджибаши», за который выступает российская волейболистка Татьяна Кошелева, в гостях обыграл «Идман-Оджаы» в матче чемпионата Турции.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3−0 (25:13, 25:13, 25:19) в пользу «Эджзаджибаши». Кошелева на площадке не появлялась.

«Эджзаджибаши» после 13 матчей с 10 победами занимает второе место в чемпионате Турции, лидирует «Вакыфбанк», одержавший 12 побед в 12 встречах.
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