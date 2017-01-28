«Урал» уверенно переиграл «НОВУ» в 17-м туре мужской Суперлиги
Уфимский «Урал» в матче 17-го тура мужского чемпионата России на своей площадке в трёх партиях переиграл новокуйбышевскую «НОВУ».
Подопечные Бориса Гребенникова десятую победу в 17 встречах, а команда Константина Брянского потерпела десятое поражение.
В следующем туре «Урал» сыграет с «Динамо» из Ленинградской области, а «НОВА» встретится с краснодарским «Динамо».
Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
17-й тур
«Урал» (Уфа) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:18, 25:21, 25:21).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter