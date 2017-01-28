Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28584937/
28 января 2017, 16:43 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Урал» уверенно переиграл «НОВУ» в 17-м туре мужской Суперлиги

Уфимский «Урал» в матче 17-го тура мужского чемпионата России на своей площадке в трёх партиях переиграл новокуйбышевскую «НОВУ».

Подопечные Бориса Гребенникова десятую победу в 17 встречах, а команда Константина Брянского потерпела десятое поражение.

В следующем туре «Урал» сыграет с «Динамо» из Ленинградской области, а «НОВА» встретится с краснодарским «Динамо».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
17-й тур

«Урал» (Уфа) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:18, 25:21, 25:21).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России