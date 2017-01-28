Патрушев сомневается в эффективности работы руководства краснодарского ВК «Динамо»

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Ранее стало известно, что игроки и персонал команды не получают зарплату на протяжении семи месяцев.

«Насколько я понял, у них действительно сложная ситуация, поэтому сейчас рассматриваем этот вопрос. В свое время мы им помогали с точки зрения того, чтобы у них были спонсоры. Вот сейчас мне не совсем ясно, насколько спонсоры выполняют свои обязательства и насколько эффективно работает руководство клуба. Надо будет с этим разобраться», — сказал Патрушев.

В среду краснодарская команда уступила московскому «Динамо» в матче Лиги чемпионов со счетом 2−3.