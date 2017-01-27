«Сахалин» второй раз в сезоне обыграл «Ленинградку» в ЧР по волейболу

Уверенно выиграв две первые партии, хозяйки площадки позволили гостям перехватить инициативу и вернуться в игру так и не смогли. «Сахалин» одержал победу на тай-брейке со счётом 3:2.



«Сахалин» одержал третью победу в национальном первенстве, впервые в сезоне выиграв на тай-брейке. Для «Ленинградки» поражение стало 11-м. В первом круге соревнований «Сахалин» взял верх над «Ленинградкой» в четырёх партиях.



Чемпионат России. Женщины. Суперлига. 15-й тур



«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 2:3 (25:19, 25:19, 10:25, 17:25, 6:15).