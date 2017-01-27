«Сахалин» второй раз в сезоне обыграл «Ленинградку» в ЧР по волейболу
15-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги стартовал в
Санкт-Петербурге, где «Ленинградка» принимала «Сахалин» из Южно-Сахалинска.
Уверенно выиграв две первые партии, хозяйки площадки позволили гостям перехватить инициативу и вернуться в игру так и не смогли. «Сахалин» одержал победу на
«Сахалин» одержал третью победу в национальном первенстве, впервые в сезоне выиграв на
Чемпионат России. Женщины. Суперлига. 15-й тур
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 2:3 (25:19, 25:19, 10:25, 17:25, 6:15).
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