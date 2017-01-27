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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28580031/
27 января 2017, 21:31 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Сахалин» второй раз в сезоне обыграл «Ленинградку» в ЧР по волейболу

15-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги стартовал в Санкт-Петербурге, где «Ленинградка» принимала «Сахалин» из Южно-Сахалинска.

Уверенно выиграв две первые партии, хозяйки площадки позволили гостям перехватить инициативу и вернуться в игру так и не смогли. «Сахалин» одержал победу на тай-брейке со счётом 3:2.

«Сахалин» одержал третью победу в национальном первенстве, впервые в сезоне выиграв на тай-брейке. Для «Ленинградки» поражение стало 11-м. В первом круге соревнований «Сахалин» взял верх над «Ленинградкой» в четырёх партиях.

Чемпионат России. Женщины. Суперлига. 15-й тур

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 2:3 (25:19, 25:19, 10:25, 17:25, 6:15).
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