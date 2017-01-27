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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28571274/
27 января 2017, 10:36 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Директорат ВФВ оштрафовал «Белогорье», «НОВУ», «ФАКЕЛ» и «Нефтяник»

Директорат Всероссийской федерации волейбола объявил о применении санкций к ряду клубов чемпионата России. «Белогорье» оштрафовано на 10 тыс. рублей за нарушение пункта «Положения о чемпионате России 2017 года по волейболу» о термобелье игрока.

По аналогичной причине на 30 тыс. рублей была оштрафована «НОВА» из Новокуйбышевска.

На 20 тыс. рублей были оштрафованы «ФАКЕЛ» из Нового Уренгоя и «Нефтяник» из Оренбурга.

В число нарушителей также вошли два клуба не из Суперлиги: «Университет» (Барнаул) и «Спортакадемия» (Стерлитамак) оштрафованы на 20 тыс.
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