Директорат ВФВ оштрафовал «Белогорье», «НОВУ», «ФАКЕЛ» и «Нефтяник»
Директорат Всероссийской федерации волейбола объявил о применении санкций к ряду клубов чемпионата России. «Белогорье» оштрафовано на 10 тыс. рублей за нарушение пункта «Положения о чемпионате России 2017 года по волейболу» о термобелье игрока.
По аналогичной причине на 30 тыс. рублей была оштрафована «НОВА» из Новокуйбышевска.
На 20 тыс. рублей были оштрафованы «ФАКЕЛ» из Нового Уренгоя и «Нефтяник» из Оренбурга.
В число нарушителей также вошли два клуба не из Суперлиги: «Университет» (Барнаул) и «Спортакадемия» (Стерлитамак) оштрафованы на 20 тыс.
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