Директорат ВФВ оштрафовал «Белогорье», «НОВУ», «ФАКЕЛ» и «Нефтяник»

По аналогичной причине на 30 тыс. рублей была оштрафована «НОВА» из Новокуйбышевска.



На 20 тыс. рублей были оштрафованы «ФАКЕЛ» из Нового Уренгоя и «Нефтяник» из Оренбурга.



В число нарушителей также вошли два клуба не из Суперлиги: «Университет» (Барнаул) и «Спортакадемия» (Стерлитамак) оштрафованы на 20 тыс.