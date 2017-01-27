Стали известны пары 1/8 финала женского Кубка ЕКВ

Директорат Всероссийской федерации волейбола объявил о применении санкций к ряду клубов чемпионата России. «Белогорье» оштрафовано на 10 тыс. рублей за нарушение пункта «Положения о чемпионате России 2017 года по волейболу» о термобелье игрока.