«Казальмаджоре» и «Химик» вышли в 1/8 финала женского Кубка ЕКВ

Первая встреча также завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Южного. «Браник Марибор» в словенском противостоянии одолел «Кальцит», а итальянский «Казальмаджоре» вновь разгромил израильский «Маккаби Хайфа» и также вышел в 1/8 финала.



Женщины. Кубок ЕКВ. 1/16 финала. Ответные матчи



«Химик» (Украина) — «Тырговиште» (Румыния) — 3:2 (25:16, 26:24, 23:25, 22:25, 15:13)

Первый матч: 3:2.



«Кальцит» (Словения) — «Браник Марибор» — 0:3 (21:25, 15:25, 16:25)

Первый матч: 1:3.



«Маккаби Хайфа» (Израиль) — Казальмаджоре (Италия) — 0:3 (21:25, 15:25, 19:25)

Первый матч: 0:3.