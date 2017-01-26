Тренер: Волейболистки «Динамо» должны были обыгрывать «Оломоуц» с закрытыми глазами
КАЗАНЬ, 26 янв —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболистки казанского «Динамо» не должны были испытывать проблем в матчах 1/16 финала Кубка ЕКВ с чешским «Оломоуцем», и их победа закономерна, заявил тренер российской команды Александр Перепелкин.
Волейболистки «Динамо» в четверг обыграли в ответном матче 1/16 финала «Оломоуц» со счетом 3−0 и вышли в следующий раунд турнира. Первая игра, прошедшая 11 января, также завершилась в трех партиях в пользу российской команды.
«Сегодня многое получилось. Был момент тренировочного матча. Конечно, даже не разбирая соперника такого уровня, мы должны проходить его с закрытыми глазами и не позволять себе никаких осечек. Сегодня были
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