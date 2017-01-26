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26 января 2017, 20:55 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Тренер: Волейболистки «Динамо» должны были обыгрывать «Оломоуц» с закрытыми глазами

КАЗАНЬ, 26 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболистки казанского «Динамо» не должны были испытывать проблем в матчах 1/16 финала Кубка ЕКВ с чешским «Оломоуцем», и их победа закономерна, заявил тренер российской команды Александр Перепелкин.

Волейболистки «Динамо» в четверг обыграли в ответном матче 1/16 финала «Оломоуц» со счетом 3−0 и вышли в следующий раунд турнира. Первая игра, прошедшая 11 января, также завершилась в трех партиях в пользу российской команды.

«Сегодня многое получилось. Был момент тренировочного матча. Конечно, даже не разбирая соперника такого уровня, мы должны проходить его с закрытыми глазами и не позволять себе никаких осечек. Сегодня были какие-то новые-старые моменты в нашей игре, все волейболистки приняли участие в матче, что тоже важно. После двух серьезных поражений подряд такая игра поможет в дальнейшем становлении команды», — сказал Перепелкин журналистам.
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