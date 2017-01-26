Тренер: Волейболистки «Динамо» должны были обыгрывать «Оломоуц» с закрытыми глазами

Волейболистки «Динамо» в четверг обыграли в ответном матче 1/16 финала «Оломоуц» со счетом 3−0 и вышли в следующий раунд турнира. Первая игра, прошедшая 11 января, также завершилась в трех партиях в пользу российской команды.

«Сегодня многое получилось. Был момент тренировочного матча. Конечно, даже не разбирая соперника такого уровня, мы должны проходить его с закрытыми глазами и не позволять себе никаких осечек. Сегодня были какие-то новые-старые моменты в нашей игре, все волейболистки приняли участие в матче, что тоже важно. После двух серьезных поражений подряд такая игра поможет в дальнейшем становлении команды», — сказал Перепелкин журналистам.