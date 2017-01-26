«Иртыш-Казхром» стал победителем четвертого тура женской Национальной лиги

В заключительный игровой день павлодарская команда одержала победу над «Алматы», и, набрав 14 очков из 15 возможных в туре, стала первой в туре. Занявший второе место в туре «Алтай» обыграл «Астану» в трех сетах, а «Жетысу» был сильнее «Караганды».



По итогам 4-го тура были определены лучшие игроки в каждой команде. Это Алла Богдашкина («Иртыш-Казхром»), Алия Садыкова («Алтай»), Наталья Жданкина («Жетысу»), Валентина Навратилова («Астана»), Екатерина Разоренкова (Алматы) и Дарья Немова («Караганда»).



В общей таблице чемпионата «Иртыш-Казхром» также является лидером имея 52 очка. На один балл отстает от команды Светланы Котовой «Алтай», у идущего третьим «Жетысу» — 39 очков. Далее идут «Алматы» (21 очко), «Астана» (17 очков) и «Караганда» (0 очков).



Чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди женщин. Национальная лига. Четвертый тур, Павлодар. Результаты 26 января.

«Жетысу» — «Караганда» 3:0 (25:21, 25:20, 25:14)

«Астана» — «Алтай» 0:3 (9:25, 18:25, 18:25)

«Иртыш-Казхром» — «Алматы» 3:0 (25:18, 29:27, 25:21).



Таблица 4-го тура:

1. «Иртыш-Казхром» — 14 очков

2. «Алтай» — 12

3. «Жетысу» — 9

4. «Астана» — 7

5. «Алматы» — 3

6. «Караганда» — 0



Турнирная таблица:

1. «Иртыш-Казхром» — 52 очка

2. «Алтай» — 51

3. «Жетысу» — 39

4. «Алматы» — 21

5. «Астана» — 17

6. «Караганда» — 0.