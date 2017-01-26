«Иртыш-Казхром» стал победителем четвертого тура женской Национальной лиги
Волейбольный клуб «Иртыш-Казхром» из Павлодара выиграл четвертого тур чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди женских команд Национальной лиги.
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В заключительный игровой день павлодарская команда одержала победу над «Алматы», и, набрав 14 очков из 15 возможных в туре, стала первой в туре. Занявший второе место в туре «Алтай» обыграл «Астану» в трех сетах, а «Жетысу» был сильнее «Караганды».
По итогам 4-го тура были определены лучшие игроки в каждой команде. Это Алла Богдашкина («Иртыш-Казхром»), Алия Садыкова («Алтай»), Наталья Жданкина («Жетысу»), Валентина Навратилова («Астана»), Екатерина Разоренкова (Алматы) и Дарья Немова («Караганда»).
В общей таблице чемпионата «Иртыш-Казхром» также является лидером имея 52 очка. На один балл отстает от команды Светланы Котовой «Алтай», у идущего третьим «Жетысу» — 39 очков. Далее идут «Алматы» (21 очко), «Астана» (17 очков) и «Караганда» (0 очков).
Чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди женщин. Национальная лига. Четвертый тур, Павлодар. Результаты 26 января.
«Жетысу» — «Караганда» 3:0 (25:21, 25:20, 25:14)
«Астана» — «Алтай» 0:3 (9:25, 18:25, 18:25)
«Иртыш-Казхром» — «Алматы» 3:0 (25:18, 29:27, 25:21).
Таблица 4-го тура:
1. «Иртыш-Казхром» — 14 очков
2. «Алтай» — 12
3. «Жетысу» — 9
4. «Астана» — 7
5. «Алматы» — 3
6. «Караганда» — 0
Турнирная таблица:
1. «Иртыш-Казхром» — 52 очка
2. «Алтай» — 51
3. «Жетысу» — 39
4. «Алматы» — 21
5. «Астана» — 17
6. «Караганда» — 0.
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