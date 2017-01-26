«Бусто Арсицио», «Штутгарт», «Лодзь» вышли в 1/8 финала женского Кубка ЕКВ

В частности, дальше прошёл итальянский клуб «Бусто Арсицио», несмотря на поражение от болгарский «Марицы» на тай-брейке.



Кубок ЕКВ. Женщины. 1/16 финала. Ответные матчи

ХПК (Финляндия) — «Виести Сало» (Финляндия) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:18).

Первый матч: 3:0.



«Марица (Болгария) — «Бусто Арсицио» (Италия) — 3:2 (16:25, 26:24, 23:25, 25:23, 17:15).

Первый матч: 1:3.

«Линамар» (Венгрия) — «Единство Стара-Пазова» (Сербия) — 3:2 (25:10, 21:25, 25:20, 23:25, 15:10).

Первый матч: 3:1.



«Кохила» (Эстония) — «Штутгарт» (Германия) — 0:3 (10:25, 21:25, 14:25).

Первый матч: 0:3.



«Лодзь» (Польша) — «Лука Бар» (Черногория) — 3:0 (25:9, 25:14, 25:17).

Первый матч: 3:0.



«Единство Брчко» (Босния и Герцеговина) — «Хапоэль Кфар-Саба» (Израиль) — 3:1 (15:25, 25:20, 25:23, 25:22). «Золотой» сет — 15:8.

Первый матч: 0:3.