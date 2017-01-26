Крючкова встретилась с замгубернатора Кубани по поводу долга ЖВК «Динамо» (Краснодар)

Крючкова с 2012 по 2016 годы выступала за «Динамо», в составе которого завоевала Кубок вызова, дважды выиграла Кубок России и Кубок ЕКВ, а также стала серебряным призером клубного чемпионата мира. По окончании сезона-2015/16 волейболистка завершила карьеру. На прошлой неделе Крючкова сообщила «Р-Спорт», что «Динамо» по-прежнему не выплатило ей три месячные зарплаты и премии за победу в четырех Кубках, хотя она выиграла дело в суде по этой задолженности.

«В среду я встречалась с вице-губернатором Краснодарского края Андреем Анатольевичем Алексеенко по поводу задолженности клуба передо мной. На встрече присутствовали работники клуба, юристы и главный бухгалтер. Встреча прошла для меня очень продуктивно. Андрей Анатольевич пообещал мне, что, как только деньги у клуба появятся, моя задолженность будет погашена в полном объеме», — сказала Крючкова в телефонном разговоре.

«Словам Андрея Алексеенко я верю. В конце 2015 года “Динамо” выиграло Кубок России. После этого Алексеенко пришел к нам в команду на собрание, и задолженность перед нами была погашена в кратчайшие сроки. Я доверяю этому человеку, и именно из-за этого я пошла на прием именно к нему. По срокам пока неизвестно, когда финансирование клуба возобновится», — добавила собеседница агентства.

Текущий состав, тренерский штаб и персонал как женского, так и мужского краснодарского «Динамо» не получают зарплату уже семь месяцев.