Крючкова встретилась с замгубернатора Кубани по поводу долга ЖВК «Динамо» (Краснодар)
Двукратная чемпионка мира по волейболу, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России Светлана Крючкова сообщила агентству «Р-Спорт», что в среду провела встречу с заместителем губернатора Краснодарского края Андреем Алексеенко по поводу задолженности краснодарского «Динамо» перед ней.
Крючкова с 2012 по 2016 годы выступала за «Динамо», в составе которого завоевала Кубок вызова, дважды выиграла Кубок России и Кубок ЕКВ, а также стала серебряным призером клубного чемпионата мира. По окончании сезона-2015/16 волейболистка завершила карьеру. На прошлой неделе Крючкова сообщила «Р-Спорт», что «Динамо»
«В среду я встречалась с
«Словам Андрея Алексеенко я верю. В конце 2015 года “Динамо” выиграло Кубок России. После этого Алексеенко пришел к нам в команду на собрание, и задолженность перед нами была погашена в кратчайшие сроки. Я доверяю этому человеку, и именно
Текущий состав, тренерский штаб и персонал как женского, так и мужского краснодарского «Динамо» не получают зарплату уже семь месяцев.
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