Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28556773/
26 января 2017, 10:09 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Крючкова встретилась с замгубернатора Кубани по поводу долга ЖВК «Динамо» (Краснодар)

Двукратная чемпионка мира по волейболу, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России Светлана Крючкова сообщила агентству «Р-Спорт», что в среду провела встречу с заместителем губернатора Краснодарского края Андреем Алексеенко по поводу задолженности краснодарского «Динамо» перед ней.

Крючкова с 2012 по 2016 годы выступала за «Динамо», в составе которого завоевала Кубок вызова, дважды выиграла Кубок России и Кубок ЕКВ, а также стала серебряным призером клубного чемпионата мира. По окончании сезона-2015/16 волейболистка завершила карьеру. На прошлой неделе Крючкова сообщила «Р-Спорт», что «Динамо» по-прежнему не выплатило ей три месячные зарплаты и премии за победу в четырех Кубках, хотя она выиграла дело в суде по этой задолженности.

«В среду я встречалась с вице-губернатором Краснодарского края Андреем Анатольевичем Алексеенко по поводу задолженности клуба передо мной. На встрече присутствовали работники клуба, юристы и главный бухгалтер. Встреча прошла для меня очень продуктивно. Андрей Анатольевич пообещал мне, что, как только деньги у клуба появятся, моя задолженность будет погашена в полном объеме», — сказала Крючкова в телефонном разговоре.

«Словам Андрея Алексеенко я верю. В конце 2015 года “Динамо” выиграло Кубок России. После этого Алексеенко пришел к нам в команду на собрание, и задолженность перед нами была погашена в кратчайшие сроки. Я доверяю этому человеку, и именно из-за этого я пошла на прием именно к нему. По срокам пока неизвестно, когда финансирование клуба возобновится», — добавила собеседница агентства.

Текущий состав, тренерский штаб и персонал как женского, так и мужского краснодарского «Динамо» не получают зарплату уже семь месяцев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя