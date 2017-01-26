«Фенербахче» и «Азеррейл» победили в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов

Для бакинской команды эта победа стала второй в группе C, их соперницы потерпели третье поражение.



«Азеррейл» занимает второе место в турнирной таблице, «Сан-Рафаэль» — четвёртое.



Лидирует турецкий «Фенербахче», который также в четырёх партиях оказался сильнее польского клуба «Домброва-Гурнича» — 3:1 (25:23, 25:19, 22:25, 25:14).