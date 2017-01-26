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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28556578/
26 января 2017, 9:43 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Фенербахче» и «Азеррейл» победили в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов

Азербайджанский «Азеррейл» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде обыграл французский «Сан-Рафаэль» со счётом 3:1 (25:16, 25:21, 18:25, 25:20).

Для бакинской команды эта победа стала второй в группе C, их соперницы потерпели третье поражение.

«Азеррейл» занимает второе место в турнирной таблице, «Сан-Рафаэль» — четвёртое.

Лидирует турецкий «Фенербахче», который также в четырёх партиях оказался сильнее польского клуба «Домброва-Гурнича» — 3:1 (25:23, 25:19, 22:25, 25:14).
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