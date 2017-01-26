«Фенербахче» и «Азеррейл» победили в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов
Азербайджанский «Азеррейл» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде обыграл французский «Сан-Рафаэль» со счётом 3:1 (25:16, 25:21, 18:25, 25:20).
Для бакинской команды эта победа стала второй в группе C, их соперницы потерпели третье поражение.
«Азеррейл» занимает второе место в турнирной таблице, «Сан-Рафаэль» — четвёртое.
Лидирует турецкий «Фенербахче», который также в четырёх партиях оказался сильнее польского клуба «Домброва-Гурнича» — 3:1 (25:23, 25:19, 22:25, 25:14).
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